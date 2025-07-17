Мерц пообещал Украине дальнобойное оружие в ближайшие недели

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Мерц пообещал, что поставки дальнобойного оружия Киеву случатся в ближайшие недели и месяцы
Мерц пообещал, что поставки дальнобойного оружия Киеву случатся в ближайшие недели и месяцы Фото:

В течение ближайших недель и месяцев Украина получит дальнобойное оружие, созданное в сотрудничестве с оборонными предприятиями Великобритании и Германии. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — сказал Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером. Канцлер отметил, что поставки данных видов вооружения будут организованы в ближайшие недели и месяцы.

Ранее стало известно, что Мерц и Стармер в Лондоне заключили договор о дружбе и оборонном сотрудничестве между Германией и Великобританией. 27-страничный документ акцентирует особое внимание на координированных действиях в ответ на «серьезную и непосредственную угрозу безопасности», которую, согласно оценке обеих сторон, представляет Россия. Договор предусматривает сотрудничество в различных областях, включая вопросы сдерживания и обороны, контроль над вооружениями, противодействие терроризму и нелегальной миграции, а также продвижение научных исследований и инновационного развития.

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В течение ближайших недель и месяцев Украина получит дальнобойное оружие, созданное в сотрудничестве с оборонными предприятиями Великобритании и Германии. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. «Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — сказал Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером. Канцлер отметил, что поставки данных видов вооружения будут организованы в ближайшие недели и месяцы. Ранее стало известно, что Мерц и Стармер в Лондоне заключили договор о дружбе и оборонном сотрудничестве между Германией и Великобританией. 27-страничный документ акцентирует особое внимание на координированных действиях в ответ на «серьезную и непосредственную угрозу безопасности», которую, согласно оценке обеих сторон, представляет Россия. Договор предусматривает сотрудничество в различных областях, включая вопросы сдерживания и обороны, контроль над вооружениями, противодействие терроризму и нелегальной миграции, а также продвижение научных исследований и инновационного развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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