Мерц пообещал Украине дальнобойное оружие в ближайшие недели

В течение ближайших недель и месяцев Украина получит дальнобойное оружие, созданное в сотрудничестве с оборонными предприятиями Великобритании и Германии. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — сказал Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером. Канцлер отметил, что поставки данных видов вооружения будут организованы в ближайшие недели и месяцы.
Ранее стало известно, что Мерц и Стармер в Лондоне заключили договор о дружбе и оборонном сотрудничестве между Германией и Великобританией. 27-страничный документ акцентирует особое внимание на координированных действиях в ответ на «серьезную и непосредственную угрозу безопасности», которую, согласно оценке обеих сторон, представляет Россия. Договор предусматривает сотрудничество в различных областях, включая вопросы сдерживания и обороны, контроль над вооружениями, противодействие терроризму и нелегальной миграции, а также продвижение научных исследований и инновационного развития.
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