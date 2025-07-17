В Лондоне канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали исторический договор о дружбе и сотрудничестве в оборонной сфере. Особое внимание уделялось угрозе безопасности от России. Церемония прошла в Музее Виктории и Альберта.
«Я очень рад, что сегодня вместе с министрами иностранных дел у меня есть возможность подписать этот договор. Это исторический день для германо-британских отношений», — сказал Мерц после церемонии подписания. Трансляция велась в прямом эфире на немецком телеканале Welt. В 27-страничном документе особое внимание уделяется совместному реагированию на «серьезную и непосредственную угрозу безопасности», исходящую, по мнению сторон, от Российской Федерации.
Соглашение охватывает широкий спектр направлений: от сдерживания и обороны до контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и незаконной миграцией, развития науки и инноваций. Особо отмечается стремление к повышению военной совместимости и интеграции, а также совместная работа по укреплению обороны северного и восточного флангов НАТО. Великобритания и Германия договорились о сотрудничестве в развитии энергетической инфраструктуры, в частности на Северном море. Кроме того, стороны намерены совместно производить дальнобойное вооружение для сдерживания потенциальных угроз, что было подтверждено источниками в немецком правительстве.
Российские официальные лица, включая президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, неоднократно заявляли о негативных последствиях западных военных поставок Украине и предостерегали от эскалации конфликта. В Москве подчеркивают, что наращивание военного присутствия НАТО у границ России воспринимается как угроза национальной безопасности. В Кремле отмечают, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, а западные заявления о «российской угрозе» используются для внутренних политических целей.
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