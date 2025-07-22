Нападающий челябинского «Трактора» Робинсон может закончить карьеру

Нападающий челябинского ХК «Трактор» Бадди Робинсон может закончить карьеру. По словам спортивного агента Шуми Бабаева, у игрока тяжелая ситуация с дочкой.
«У Робинсона тяжелая ситуация с дочкой. Он говорит, что, скорее всего, закончит [карьеру]», — заявил Бабаев в эфире «Спорт-экспресс».
URA.RU связалось с пресс-службой ХК «Трактор». Ответ будет опубликован после получения.
Контракт Робинсона в «Тракторе» завершился после сезона 2024/2025. О продлении пока информации нет. За два сезона игрок вместе с командой становился бронзовым и серебряным призером Кубка Гагарина.
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