Нападающий челябинского «Трактора» Робинсон может закончить карьеру

Агент нападающего ХК «Трактор» Робинсона допустил, что тот закончит карьеру
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Бадди Робинсон может закончить карьеру
Бадди Робинсон может закончить карьеру Фото:

Нападающий челябинского ХК «Трактор» Бадди Робинсон может закончить карьеру. По словам спортивного агента Шуми Бабаева, у игрока тяжелая ситуация с дочкой.

«У Робинсона тяжелая ситуация с дочкой. Он говорит, что, скорее всего, закончит [карьеру]», — заявил Бабаев в эфире «Спорт-экспресс».

URA.RU связалось с пресс-службой ХК «Трактор». Ответ будет опубликован после получения.

Контракт Робинсона в «Тракторе» завершился после сезона 2024/2025. О продлении пока информации нет. За два сезона игрок вместе с командой становился бронзовым и серебряным призером Кубка Гагарина.

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Нападающий челябинского ХК «Трактор» Бадди Робинсон может закончить карьеру. По словам спортивного агента Шуми Бабаева, у игрока тяжелая ситуация с дочкой. «У Робинсона тяжелая ситуация с дочкой. Он говорит, что, скорее всего, закончит [карьеру]», — заявил Бабаев в эфире «Спорт-экспресс». URA.RU связалось с пресс-службой ХК «Трактор». Ответ будет опубликован после получения. Контракт Робинсона в «Тракторе» завершился после сезона 2024/2025. О продлении пока информации нет. За два сезона игрок вместе с командой становился бронзовым и серебряным призером Кубка Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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