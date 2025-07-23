SHOT: более тысячи россиян остались без багажа после рейсов Turkish Airlines

Сразу несколько рейсов Turkish Airlines, прибывших в Москву и Петербург из Антальи, Даламана и других турецких курортных направлений, прибыли без багажа пассажиров. Более тысячи россиян не смогли получить свои сумки и чемоданы.
«Сразу несколько рейсов перевозчика в Москву и Петербург прилетели без сумок и чемоданов в багаже», — пишет telegram-канал SHOT. Пассажиры отмечают, что не смогли получить четких объяснений от представителей Turkish Airlines в аэропортах. Многие заявляют, что сотрудники авиакомпании либо отсутствовали на месте, либо не могли сообщить, когда именно их багаж будет доставлен в Россию.
Некоторых клиентов перенаправляли на горячую линию и официальный сайт перевозчика, однако и там россияне сталкивались с трудностями: на звонки отвечали англоговорящие операторы, которые не предоставляли конкретной информации о сроках возврата багажа. Это уже не первый подобный инцидент с Turkish Airlines за последний месяц.
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