SHOT: более тысячи россиян остались без багажа после рейсов Turkish Airlines

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Сотрудники авиакомпании не могли сообщить, когда багаж будет доставлен в Россию
Сотрудники авиакомпании не могли сообщить, когда багаж будет доставлен в Россию Фото:

Сразу несколько рейсов Turkish Airlines, прибывших в Москву и Петербург из Антальи, Даламана и других турецких курортных направлений, прибыли без багажа пассажиров. Более тысячи россиян не смогли получить свои сумки и чемоданы.

«Сразу несколько рейсов перевозчика в Москву и Петербург прилетели без сумок и чемоданов в багаже», — пишет telegram-канал SHOT. Пассажиры отмечают, что не смогли получить четких объяснений от представителей Turkish Airlines в аэропортах. Многие заявляют, что сотрудники авиакомпании либо отсутствовали на месте, либо не могли сообщить, когда именно их багаж будет доставлен в Россию.

Некоторых клиентов перенаправляли на горячую линию и официальный сайт перевозчика, однако и там россияне сталкивались с трудностями: на звонки отвечали англоговорящие операторы, которые не предоставляли конкретной информации о сроках возврата багажа. Это уже не первый подобный инцидент с Turkish Airlines за последний месяц.

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Сразу несколько рейсов Turkish Airlines, прибывших в Москву и Петербург из Антальи, Даламана и других турецких курортных направлений, прибыли без багажа пассажиров. Более тысячи россиян не смогли получить свои сумки и чемоданы. «Сразу несколько рейсов перевозчика в Москву и Петербург прилетели без сумок и чемоданов в багаже», — пишет telegram-канал SHOT. Пассажиры отмечают, что не смогли получить четких объяснений от представителей Turkish Airlines в аэропортах. Многие заявляют, что сотрудники авиакомпании либо отсутствовали на месте, либо не могли сообщить, когда именно их багаж будет доставлен в Россию. Некоторых клиентов перенаправляли на горячую линию и официальный сайт перевозчика, однако и там россияне сталкивались с трудностями: на звонки отвечали англоговорящие операторы, которые не предоставляли конкретной информации о сроках возврата багажа. Это уже не первый подобный инцидент с Turkish Airlines за последний месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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