Следствие просит арестовать главреда Baza Трифонова до 20 сентября

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СК просит об аресте Трифонова для того, чтобы он «не уничтожил доказательства и не скрылся»
СК просит об аресте Трифонова для того, чтобы он «не уничтожил доказательства и не скрылся» Фото:

Следственный комитет просит арестовать главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова на два месяца по делу о взятке. При этом единственным доказательством по нему стало его фото с банкомата, сообщил адвокат журналиста Алексей Михальчик.

СК просит арестовать Трифонова до 20 сентября, передали в telegram-канале «Осторожно, новости» слова Алексея Михальчика. По его словам, решение принято для «психологического давления». В настоящее время идет судебное заседание по избранию меры пресечения, адвокат приобщил ходатайства к материалам дела, защита включает трех свидетелей. 

Следователь объясняет просьбу об аресте тем, что журналист может уничтожить доказательства по делу и скрыться. Сбор оперативной информации по делу начался в 2025 году, среди доказательств обвинителей — выписка о движении денежных средств и фото Трифонова с банкомата, слова следователя приводят в том же канале. Это фото — единственное доказательство, подчеркнул адвокат, оно сделано в августе 2023 года и на нем нет информации о том, кому именно Трифонов переводил деньги.

Задержание было оформлено только утром 23 июля, хотя Трифонова увезли на допрос днем 22 июля и продержали около 10 часов. Тогда же в редакции telegram-канала Baza прошли обыски, там изъяли технику и документы.

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Следственный комитет просит арестовать главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова на два месяца по делу о взятке. При этом единственным доказательством по нему стало его фото с банкомата, сообщил адвокат журналиста Алексей Михальчик. СК просит арестовать Трифонова до 20 сентября, передали в telegram-канале «Осторожно, новости» слова Алексея Михальчика. По его словам, решение принято для «психологического давления». В настоящее время идет судебное заседание по избранию меры пресечения, адвокат приобщил ходатайства к материалам дела, защита включает трех свидетелей.  Следователь объясняет просьбу об аресте тем, что журналист может уничтожить доказательства по делу и скрыться. Сбор оперативной информации по делу начался в 2025 году, среди доказательств обвинителей — выписка о движении денежных средств и фото Трифонова с банкомата, слова следователя приводят в том же канале. Это фото — единственное доказательство, подчеркнул адвокат, оно сделано в августе 2023 года и на нем нет информации о том, кому именно Трифонов переводил деньги. Задержание было оформлено только утром 23 июля, хотя Трифонова увезли на допрос днем 22 июля и продержали около 10 часов. Тогда же в редакции telegram-канала Baza прошли обыски, там изъяли технику и документы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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