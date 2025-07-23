Следствие просит арестовать главреда Baza Трифонова до 20 сентября

Следственный комитет просит арестовать главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова на два месяца по делу о взятке. При этом единственным доказательством по нему стало его фото с банкомата, сообщил адвокат журналиста Алексей Михальчик.
СК просит арестовать Трифонова до 20 сентября, передали в telegram-канале «Осторожно, новости» слова Алексея Михальчика. По его словам, решение принято для «психологического давления». В настоящее время идет судебное заседание по избранию меры пресечения, адвокат приобщил ходатайства к материалам дела, защита включает трех свидетелей.
Следователь объясняет просьбу об аресте тем, что журналист может уничтожить доказательства по делу и скрыться. Сбор оперативной информации по делу начался в 2025 году, среди доказательств обвинителей — выписка о движении денежных средств и фото Трифонова с банкомата, слова следователя приводят в том же канале. Это фото — единственное доказательство, подчеркнул адвокат, оно сделано в августе 2023 года и на нем нет информации о том, кому именно Трифонов переводил деньги.
Задержание было оформлено только утром 23 июля, хотя Трифонова увезли на допрос днем 22 июля и продержали около 10 часов. Тогда же в редакции telegram-канала Baza прошли обыски, там изъяли технику и документы.
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