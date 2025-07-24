Таиланд и Камбоджа атаковали друг друга, есть погибшие жители

Власти Таиланда и Камбоджи сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран. Есть погибшие среди мирных жителей.
«Королевская армия Таиланда сообщила о столкновении в районе Прасат Та Муен, округ Пханом Донг Рак, провинция Сурин, после того как камбоджийская сторона открыла огонь утром 24 июля 2025 года», — говорится в заявлении ведомства в соцсети Х. По данным армии, инцидент произошел в районе Прасат Та Муен, округ Пханом Донг Рак, провинция Сурин. По предварительным данным, в ходе сегодняшнего столкновения погибли не менее двух мирных жителей.
Сообщается, что в утренние часы 24 июля, в 07:35, оперативная группа, осуществляющая мониторинг территории храма Та Муен, зафиксировала звуки, характерные для беспилотного летательного аппарата, который, предположительно, совершал облет в районе храма Та Муен Том. Несмотря на то что визуальный контакт с аппаратом установить не удалось, его присутствие подтверждалось отчетливо слышимым звуком.
Впоследствии камбоджийские военные выдвинули вооружение на позиции перед линией колючей проволоки. Было выявлено присутствие шести полностью экипированных камбоджийских военнослужащих, вооруженных в том числе противотанковыми гранатометами, которые передвигались вдоль ограждения вблизи расположения тайской базы. С целью предотвращения эскалации и возникновения вооруженного столкновения тайская сторона прибегла к переговорам посредством выкриков.
Тем не менее, около 08:20 камбоджийские военные открыли огонь в районе, находящемся напротив оперативной базы и расположенном к востоку от комплекса Прасат Та Муен, на расстоянии около 200 метров. В ответ на применение Камбоджей систем залпового огня, тайские военные нанесли авиаудар по целям на территории сопредельного государства. Сообщается, что объекты на территории Камбоджи атаковал истребитель F-16.
Также Таиланд закрыл все пограничные пункты на границе с Камбоджей, передает агентство Reuter со ссылкой на официального представителя тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей контр-адмирала Сурасана Конгсири. По его словам, боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях.
Напряженность между двумя странами сохранялась на протяжении нескольких недель и достигла пика после того, как накануне Бангкок отозвал посла из Пномпеня и объявил о высылке камбоджийского дипломата. Поводом для этого стали взрывы противопехотных мин в приграничной зоне: в среду пять таиландских военных получили ранения при подрыве на мине неподалеку от границы. По итогам инспекции на территории Таиланда обнаружили значительное количество мин, предположительно установленных в последние месяцы.
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