Стало известно, кто пилотировал разбившийся в Приамурье Ан-24

Командиром судна Ан-24, которое потерпело крушение в Амурской области, был Вячеслав Логвинов. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Командиром разбившегося под Тындой Ан-24 был Вячеслав Логвинов», — написал Mash. До работы в авиакомпании «Ангара» он завершил обучение в Военном институте сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова, расположенном в Актобе.
Проживал мужчина в Иркутске. Пилоту был 61 год. Как сообщается, он постоянно выполнял рейсы на самолетах модели Ан-24. Дочь Вячеслава Логвинова сообщила, что узнала о трагедии из СМИ. По ее словам, известие стало для нее потрясением. Об этом пишет агентство Регнум.
«Какой кошмар, да, мой папа пилот, он работает в „Ангаре“. Но я пока ничего о произошедшем не знаю. У меня нет слов, я в шоке», — сказала женщина. Сейчас родные Логвинова пытаются выяснить информацию о ходе поисков у МЧС.
Самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Он исчез с радаров в нескольких километрах от тындинского аэропорта. Позже вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего пассажирского самолета Ан-24.
В результате крушения, по предварительной информации, выживших нет. На борту самолета находилось 49 человек. По информации оперативных служб, по одной из версий, авиакатастрофа случилась из-за возможной ошибки экипажа. Она была допущена во время захода на посадку в условиях ограниченной видимости. В Амурской области накануне прошел ураган. Позже стало известно, что пассажиры давно жаловались на модель данного самолета из-за ее неудовлетворительного состояния.
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