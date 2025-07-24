Стало известно о выживших в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области

В результате крушения самолета Ан-24, ранее исчезнувшего в Амурской области, предварительно, выживших в результате происшествия нет. Об этом сообщили по телефону доверия экстренных служб.
«Предварительно, нет выживших», — сказали корреспонденту URA.RU по телефону доверия экстренных служб. На борту самолета находилось 49 человек.
Оперативные службы сообщили, что одной из рассматриваемых причин катастрофы Ан-24 в Приамурье является возможная ошибка экипажа. Она была допущена во время захода на посадку в условиях ограниченной видимости. В Амурской области накануне прошел ураган.
Самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Он исчез с радаров в нескольких километрах от тындинского аэропорта. Позже вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего пассажирского самолета Ан-24.
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