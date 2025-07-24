Стало известно о выживших в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области

При крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области никто не выжил
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По предварительным данным, при крушении Ан-24 не выжил никто (архивное фото)
По предварительным данным, при крушении Ан-24 не выжил никто (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

В результате крушения самолета Ан-24, ранее исчезнувшего в Амурской области, предварительно, выживших в результате происшествия нет. Об этом сообщили по телефону доверия экстренных служб.

«Предварительно, нет выживших», — сказали корреспонденту URA.RU по телефону доверия экстренных служб. На борту самолета находилось 49 человек.

Оперативные службы сообщили, что одной из рассматриваемых причин катастрофы Ан-24 в Приамурье является возможная ошибка экипажа. Она была допущена во время захода на посадку в условиях ограниченной видимости. В Амурской области накануне прошел ураган.

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Он исчез с радаров в нескольких километрах от тындинского аэропорта. Позже вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего пассажирского самолета Ан-24. 

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В результате крушения самолета Ан-24, ранее исчезнувшего в Амурской области, предварительно, выживших в результате происшествия нет. Об этом сообщили по телефону доверия экстренных служб. «Предварительно, нет выживших», — сказали корреспонденту URA.RU по телефону доверия экстренных служб. На борту самолета находилось 49 человек. Оперативные службы сообщили, что одной из рассматриваемых причин катастрофы Ан-24 в Приамурье является возможная ошибка экипажа. Она была допущена во время захода на посадку в условиях ограниченной видимости. В Амурской области накануне прошел ураган. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Он исчез с радаров в нескольких километрах от тындинского аэропорта. Позже вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего пассажирского самолета Ан-24. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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