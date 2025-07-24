Появились последние кадры самолета Ан-24 за минуты до падения

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Выживших в результате падения, предположительно, нет
Выживших в результате падения, предположительно, нет Фото:
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Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

Пропавший самолет Ан-24 в Приамурье двигался с заметными трудностями, что подтверждают последние видеозаписи. Об этом сообщили в оперативных службах.

Перед падением самолета, очевидцы заметили, что самолет летел аномально низко, а звук двигателей был необычно громким и нехарактерным. Выживших в результате падения, предположительно, нет. Об этом URA.RU сообщили по телефону доверия экстренной службы.

В Амурской области пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс Благовещенск — Тында, потерпел крушение. Предварительно, на борту находились 43 человека, включая пятерых детей и шесть членов экипажа. Сразу после исчезновения самолета с радаров был поднят вертолет Ми-8 Росавиации. Экипаж вертолета обнаружил горящий фюзеляж воздушного судна в труднодоступной местности. К месту крушения оперативно направлены спасательные подразделения.

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Пропавший самолет Ан-24 в Приамурье двигался с заметными трудностями, что подтверждают последние видеозаписи. Об этом сообщили в оперативных службах. Перед падением самолета, очевидцы заметили, что самолет летел аномально низко, а звук двигателей был необычно громким и нехарактерным. Выживших в результате падения, предположительно, нет. Об этом URA.RU сообщили по телефону доверия экстренной службы. В Амурской области пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс Благовещенск — Тында, потерпел крушение. Предварительно, на борту находились 43 человека, включая пятерых детей и шесть членов экипажа. Сразу после исчезновения самолета с радаров был поднят вертолет Ми-8 Росавиации. Экипаж вертолета обнаружил горящий фюзеляж воздушного судна в труднодоступной местности. К месту крушения оперативно направлены спасательные подразделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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