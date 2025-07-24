Спасатели нашли горящий фюзеляж самолета в Амурской области

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Место обнаружения находится примерно в 15 километрах от города Тында (архивное фото)
Место обнаружения находится примерно в 15 километрах от города Тында (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

В Амурской области вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщает МЧС России.

«Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. К месту обнаружения направлены спасательные подразделения.

Предварительно, место обнаружения находится примерно в 15 километрах от города Тында, в районе населенного пункта Курьян. Самолет мог совершить аварийную посадку. Об этом свидетельствует тот факт, что на борту не сработало аварийно-спасательное оборудование, которое обычно автоматически активируется при сильном ударе. В больнице Тынды уже готовятся к приему возможных пострадавших.

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и исчез с радаров в нескольких километрах от тындинского аэропорта. На борту Ан-24 находились 43 пассажира и шесть членов экипажа.

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В Амурской области вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщает МЧС России. «Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. К месту обнаружения направлены спасательные подразделения. Предварительно, место обнаружения находится примерно в 15 километрах от города Тында, в районе населенного пункта Курьян. Самолет мог совершить аварийную посадку. Об этом свидетельствует тот факт, что на борту не сработало аварийно-спасательное оборудование, которое обычно автоматически активируется при сильном ударе. В больнице Тынды уже готовятся к приему возможных пострадавших. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и исчез с радаров в нескольких километрах от тындинского аэропорта. На борту Ан-24 находились 43 пассажира и шесть членов экипажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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