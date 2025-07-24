«Ржавое корыто»: пассажиры рухнувшего в Приамурье Ан-24 годами молили заменить судно

Пассажиры разбившегося в Приамурье Ан-24 несколько лет жаловались самолет
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Люди много лет жаловались на внешнее и техническое состояние воздушного судна
Люди много лет жаловались на внешнее и техническое состояние воздушного судна Фото:
новость из сюжета
Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

Пассажиры самолета Ан-24, который рухнул в Амурской области, жаловались на состояние самолета долгие годы. Свои комментарии они оставляли на сайте отзывов tripadvisor.

«Получил незабываемые впечатления от полета на ржавом, подгоревшем 60-летнем корыте. Призываю всех перед покупкой билетов в этой конторе посмотреть фото и 10 раз подумать, может, это вас спасет от авиакатастрофы», — написал пользователь в отзыве на авиакомпанию «Ангара», которой принадлежит упавший самолет. Комментарий датируется 30 июня 2023 года.

Люди отмечают плачевное состояние воздушного судна и страх, вызванный перелетом на этой модели самолета. Также пассажиры сетуют на возраст самолета, подмечая, что за долгие годы в нем ничего не было сделано для современной безопасности.

«Уважаемая авиакомпания! Огромная просьба, сделайте что-то с самолетом Ан-24. Уберите его, мягко говоря. Ну, ужасный самолет, неизвестно каких времен. Невозможно на нем лететь. Что внешний вид, что салон — тихий ужас», — сказано в отзыве пассажира. Комментарий был опубликован 10 сентября 2023 года.

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Он исчез с радаров в нескольких километрах от тындинского аэропорта. Позже вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего пассажирского самолета Ан-24.

В результате крушения, по предварительной информации, выживших нет. На борту самолета находилось 49 человек. По информации оперативных служб, по одной из версий авиакатастрофа случилась из-за возможной ошибки экипажа. Она была допущена во время захода на посадку в условиях ограниченной видимости. В Амурской области накануне прошел ураган.

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Пассажиры самолета Ан-24, который рухнул в Амурской области, жаловались на состояние самолета долгие годы. Свои комментарии они оставляли на сайте отзывов tripadvisor. «Получил незабываемые впечатления от полета на ржавом, подгоревшем 60-летнем корыте. Призываю всех перед покупкой билетов в этой конторе посмотреть фото и 10 раз подумать, может, это вас спасет от авиакатастрофы», — написал пользователь в отзыве на авиакомпанию «Ангара», которой принадлежит упавший самолет. Комментарий датируется 30 июня 2023 года. Люди отмечают плачевное состояние воздушного судна и страх, вызванный перелетом на этой модели самолета. Также пассажиры сетуют на возраст самолета, подмечая, что за долгие годы в нем ничего не было сделано для современной безопасности. «Уважаемая авиакомпания! Огромная просьба, сделайте что-то с самолетом Ан-24. Уберите его, мягко говоря. Ну, ужасный самолет, неизвестно каких времен. Невозможно на нем лететь. Что внешний вид, что салон — тихий ужас», — сказано в отзыве пассажира. Комментарий был опубликован 10 сентября 2023 года. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Он исчез с радаров в нескольких километрах от тындинского аэропорта. Позже вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего пассажирского самолета Ан-24. В результате крушения, по предварительной информации, выживших нет. На борту самолета находилось 49 человек. По информации оперативных служб, по одной из версий авиакатастрофа случилась из-за возможной ошибки экипажа. Она была допущена во время захода на посадку в условиях ограниченной видимости. В Амурской области накануне прошел ураган.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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