В Северной Осетии во второй раз за день введен план «Ковер»

В регионе сохраняется беспилотная опасность
В Северной Осетии снова введен план «Ковер». Об этом рассказал глава региона Сергей Меняйло.
«На территории нашего региона вновь введен план „Ковер“», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что действует режим беспилотной опасности.
Возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Оперативный штаб работает круглосуточно, заключил Меняйло.
Утром 26 июля на территории Северной Осетии уже был введен план «Ковер». Временные ограничения были в аэропорту Владикавказа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!