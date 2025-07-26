В Северной Осетии во второй раз за день введен план «Ковер»

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В регионе сохраняется беспилотная опасность
В регионе сохраняется беспилотная опасность Фото:

В Северной Осетии снова введен план «Ковер». Об этом рассказал глава региона Сергей Меняйло.

«На территории нашего региона вновь введен план „Ковер“», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что действует режим беспилотной опасности.

Возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Оперативный штаб работает круглосуточно, заключил Меняйло.

Утром 26 июля на территории Северной Осетии уже был введен план «Ковер». Временные ограничения были в аэропорту Владикавказа.

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В Северной Осетии снова введен план «Ковер». Об этом рассказал глава региона Сергей Меняйло. «На территории нашего региона вновь введен план „Ковер“», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что действует режим беспилотной опасности. Возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Оперативный штаб работает круглосуточно, заключил Меняйло. Утром 26 июля на территории Северной Осетии уже был введен план «Ковер». Временные ограничения были в аэропорту Владикавказа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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