Правительство РФ распорядилось закрыть ряд КПП на границе с Украиной с 1 августа

Правительство России с 1 августа 2025 года закроет ряд автомобильных и железнодорожных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной», — говорится в документе.
В соответствии с текстом распоряжения, под закрытие попадают автомобильные пункты пропуска Безымено, Вергелевка, Головчино, Клименки и Тишанка в Белгородской области, Белая Березка и Зерново в Брянской области, Донецк (Северный), Куйбышево, Можаевка и Титовка в Ростовской области, Новобелая в Воронежской области, а также Теткино в Курской области. Кроме того, прекращают работу железнодорожные КПП Гартмашевка (Воронежская область), Долбино и Разъезд Выстрел (Белгородская область), Локоть и Теткино (Курская область), Разъезд Карьер 122 км и Чертково (Ростовская область), говорится в документе.
В распоряжении указывается, что решение принято в связи с необходимостью оптимизации работы приграничной инфраструктуры и обеспечения безопасности. В кабмине отмечают, что закрытие пунктов пропуска согласовано с заинтересованными ведомствами и направлено на повышение эффективности контроля на государственной границе.
Ранее российские власти уже ограничивали работу некоторых пограничных переходов на украинском направлении, мотивируя это изменениями в безопасности и логистике. Решение о закрытии новых пунктов вступит в силу с 1 августа 2025 года.
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