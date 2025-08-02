Трамп назвал Путина «крепким орешком»

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У Трампа было много хороших разговоров с Путиным, сообщают Newsmax
У Трампа было много хороших разговоров с Путиным, сообщают Newsmax Фото:

Президент РФ Владимир Путин — «крепкий орешек». Так российского лидера назвал Президент США Дональд Трамп в ответ на вопросы журналистов по поводу мнения последнего.

«Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось», — заявил Трамп. Его слова приводит Newsmax. Также лидер США заявил, что у него с Путиным было много хороших разговоров, после которых можно было прекратить конфликт, но потом «вдруг начали сыпаться бомбы».

Ранее Дональд Трамп уже высказывал разочарование позицией Владимира Путина по украинскому вопросу и подчеркивал, что проведение личной встречи с российским лидером зависит от действий Москвы. Несмотря на неоднократные попытки урегулировать конфликт, ситуация на Украине остается нерешенной, а лидер РФ не намерен прекращать спецоперацию под давлением Запада.

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Президент РФ Владимир Путин — «крепкий орешек». Так российского лидера назвал Президент США Дональд Трамп в ответ на вопросы журналистов по поводу мнения последнего. «Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось», — заявил Трамп. Его слова приводит Newsmax. Также лидер США заявил, что у него с Путиным было много хороших разговоров, после которых можно было прекратить конфликт, но потом «вдруг начали сыпаться бомбы». Ранее Дональд Трамп уже высказывал разочарование позицией Владимира Путина по украинскому вопросу и подчеркивал, что проведение личной встречи с российским лидером зависит от действий Москвы. Несмотря на неоднократные попытки урегулировать конфликт, ситуация на Украине остается нерешенной, а лидер РФ не намерен прекращать спецоперацию под давлением Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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