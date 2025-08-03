Виктория Боня пожаловалась на травлю со стороны Собчак

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что долгое время испытывала травлю со стороны журналистки Ксении Собчак. По словам Бони, их отношения до сих пор остаются напряженными, а знаменитости не могут найти общий язык. Об этом Боня сообщила в одном из интервью. Звезда отметила, что не понимает причин такого отношения со стороны Собчак.
«У Собчак на каком-то гала-ужине украли телефон, или она потеряла его. И все ее переписки были слиты. Там было и про меня. Ульяна Сергеенко хотела пригласить меня на свой показ, а Ксения ответила, мол, фу, не надо ее никуда приглашать. Также там была переписка, где Ксения общается с редактором новостного портала. Редактор говорила, что не может плохое про человека написать, ведь у нее могут быть потом проблемы. Я понимала, что речь идет обо мне в том числе», — рассказала Боня в интервью со стилистом Aleko.
По словам телеведущей, после публикации поста о произошедшем в соцсетях Собчак лично позвонила ей с просьбой удалить запись. Журналистка объяснила это тем, что в переписке упоминались и другие люди. Боня добавила, что несмотря на неоднократные неприятные поступки со стороны Собчак, она всегда восхищалась ее характером и считает себя человеком с отличающейся позицией.
Ранее, после успешного восхождения на Эверест, телеведущая и блогер Виктория Боня сообщила о своих планах принять участие в новой экспедиции. Модель рассказала, что намерена покорить Чогори (К2) — вторую по высоте гору планеты, расположенную в Пакистане. Этот маршрут считается одним из самых опасных в мире, а саму вершину часто называют «горой-убийцей», пишет 360.ru. По словам Бони, до настоящего времени на К2 смогли подняться лишь около 300 человек.
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