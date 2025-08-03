Виктория Боня пожаловалась на травлю со стороны Собчак

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Собчак травила телеведущую Викторию Боню
Собчак травила телеведущую Викторию Боню Фото:

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что долгое время испытывала травлю со стороны журналистки Ксении Собчак. По словам Бони, их отношения до сих пор остаются напряженными, а знаменитости не могут найти общий язык. Об этом Боня сообщила в одном из интервью. Звезда отметила, что не понимает причин такого отношения со стороны Собчак.

«У Собчак на каком-то гала-ужине украли телефон, или она потеряла его. И все ее переписки были слиты. Там было и про меня. Ульяна Сергеенко хотела пригласить меня на свой показ, а Ксения ответила, мол, фу, не надо ее никуда приглашать. Также там была переписка, где Ксения общается с редактором новостного портала. Редактор говорила, что не может плохое про человека написать, ведь у нее могут быть потом проблемы. Я понимала, что речь идет обо мне в том числе», — рассказала Боня в интервью со стилистом Aleko.

По словам телеведущей, после публикации поста о произошедшем в соцсетях Собчак лично позвонила ей с просьбой удалить запись. Журналистка объяснила это тем, что в переписке упоминались и другие люди. Боня добавила, что несмотря на неоднократные неприятные поступки со стороны Собчак, она всегда восхищалась ее характером и считает себя человеком с отличающейся позицией.

Ранее, после успешного восхождения на Эверест, телеведущая и блогер Виктория Боня сообщила о своих планах принять участие в новой экспедиции. Модель рассказала, что намерена покорить Чогори (К2) — вторую по высоте гору планеты, расположенную в Пакистане. Этот маршрут считается одним из самых опасных в мире, а саму вершину часто называют «горой-убийцей», пишет 360.ru. По словам Бони, до настоящего времени на К2 смогли подняться лишь около 300 человек.

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Телеведущая Виктория Боня рассказала, что долгое время испытывала травлю со стороны журналистки Ксении Собчак. По словам Бони, их отношения до сих пор остаются напряженными, а знаменитости не могут найти общий язык. Об этом Боня сообщила в одном из интервью. Звезда отметила, что не понимает причин такого отношения со стороны Собчак. «У Собчак на каком-то гала-ужине украли телефон, или она потеряла его. И все ее переписки были слиты. Там было и про меня. Ульяна Сергеенко хотела пригласить меня на свой показ, а Ксения ответила, мол, фу, не надо ее никуда приглашать. Также там была переписка, где Ксения общается с редактором новостного портала. Редактор говорила, что не может плохое про человека написать, ведь у нее могут быть потом проблемы. Я понимала, что речь идет обо мне в том числе», — рассказала Боня в интервью со стилистом Aleko. По словам телеведущей, после публикации поста о произошедшем в соцсетях Собчак лично позвонила ей с просьбой удалить запись. Журналистка объяснила это тем, что в переписке упоминались и другие люди. Боня добавила, что несмотря на неоднократные неприятные поступки со стороны Собчак, она всегда восхищалась ее характером и считает себя человеком с отличающейся позицией. Ранее, после успешного восхождения на Эверест, телеведущая и блогер Виктория Боня сообщила о своих планах принять участие в новой экспедиции. Модель рассказала, что намерена покорить Чогори (К2) — вторую по высоте гору планеты, расположенную в Пакистане. Этот маршрут считается одним из самых опасных в мире, а саму вершину часто называют «горой-убийцей», пишет 360.ru. По словам Бони, до настоящего времени на К2 смогли подняться лишь около 300 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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