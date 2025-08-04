У совместного с «Газпромом» предприятия отозвали лицензию на поставки газа в Молдову

У совместного с «Газпромом» предприятия «Молдовагаз» отозвали лицензию на поставки газа из-за невыполнения требований по продаже активов. Об этом сообщило Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдовы.
«Административный совет НАРЭ утвердил решение об отзыве лицензии серии AC №001402 от 06.11.2018, выданной АО „Молдовагаз“ на деятельность по поставке природного газа», — проинформировала пресс-служба НАРЭ. В агентстве уточнили, что права по поставке будут переданы «Энергокому», которому «Молдовагаз» выразила готовность оказать содействие.
Отзыв лицензии обусловлен необходимостью исполнения Кишиневом взятых на себя обязательств в рамках Энергетического сообщества Европейского Союза. Требования предусматривают реорганизацию компании «Молдовагаз» с разделением ее деятельности на три самостоятельных структуры, отвечающих за поставку, транспортировку и распределение природного газа. Изначально завершение данного процесса планировалось к 2026 году, однако в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и остановкой поставок «Газпрома» в Молдову, финальный срок был перенесен на 31 июля.
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