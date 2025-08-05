Финляндия выдворила 90 россиян

Iltalehti: Финляндия выдворила 90 россиян, из них 16 были выведены под конвоем
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16 россиян были выдворены под конвоем, сообщили в СМИ
16 россиян были выдворены под конвоем, сообщили в СМИ Фото:

С января по июнь 2025 года с территории Финляндии были выдворены 90 граждан РФ, а 16 из них под конвоем. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

«271 человек был выдворен в сопровождении полиции, включая 16 граждан России», — указано в материале. Всего с января по июнь было выдворено 1400 человек, что на 31,7% больше, чем за тот же промежуток в 2024 году.

Поток российских туристов в Финляндию резко сократился после закрытия границы по инициативе финских властей в ноябре 2023 года. Это решение было связано с ростом числа мигрантов, прибывающих через Россию, и привело к экономическим трудностям для туристического бизнеса Восточной Финляндии. В конце июня 2025 года Европарламент подтвердил право Финляндии ограничивать работу пунктов пропуска на границе с Россией в целях национальной безопасности.

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С января по июнь 2025 года с территории Финляндии были выдворены 90 граждан РФ, а 16 из них под конвоем. Об этом сообщает финская газета Iltalehti. «271 человек был выдворен в сопровождении полиции, включая 16 граждан России», — указано в материале. Всего с января по июнь было выдворено 1400 человек, что на 31,7% больше, чем за тот же промежуток в 2024 году. Поток российских туристов в Финляндию резко сократился после закрытия границы по инициативе финских властей в ноябре 2023 года. Это решение было связано с ростом числа мигрантов, прибывающих через Россию, и привело к экономическим трудностям для туристического бизнеса Восточной Финляндии. В конце июня 2025 года Европарламент подтвердил право Финляндии ограничивать работу пунктов пропуска на границе с Россией в целях национальной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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