В России подешевели легковые авто

По итогам первого полугодия 2025 года в России зафиксировано небольшое снижение средневзвешенных цен на легковые автомобили, сообщает «Автостат». Средняя цена нового авто составила 3,14 млн рублей — это на 2% меньше, чем в первой половине 2024 года. Подержанные автомобили в среднем стоят 1,14 млн рублей, что на 3% ниже, чем год назад.
При этом цены все еще остаются высокими: новые машины второй год подряд держатся выше отметки в 3 млн рублей, а с пробегом — выше миллиона. На фоне снижения цен дилеры активно распродают складские запасы, предлагая рекордные скидки. При этом в конце июля был зафиксирован скачок стоимости автосервиса: регулировка сход-развала подорожала в среднем на 33%, шиномонтаж — на 16%.
Ранее сообщалось, что в июне 2025 года на российском авторынке был зафиксирован кратковременный рост цен на новые автомобили на 0,5% по сравнению с маем, несмотря на общее снижение за полугодие. Эксперты связывают динамику с крупными скидками на отдельные модели и мерами поддержки автопрома, которые были анонсированы президентом РФ для стимулирования производства и доступности автомобилей для граждан.
