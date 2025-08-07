Учителя со всей России изменят школьные учебники

Учителя российских школ примут участие в создании единой линейки госучебников по русскому языку и литературе, работа над которыми ведется в приоритетном порядке по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, депутат Елена Ямпольская. Она также отметила, что учебники пишут не чиновники, а именно практикующие педагоги.
«Авторские коллективы, которые трудятся над единой линейкой государственных учебников по русскому языку и литературе, нынешним летом об отдыхе забыли. Я сердечно благодарна коллегам за понимание огромной ответственности и острой насущности этой работы, порученной Президентом. Принципы и подходы, положенные в ее основу, рождаются не в кабинетах методологов и чиновников. Прежде всего их определяют педагоги-словесники, преподающие в школах страны», — написала Ямпольская в своем telegram-канале.
Для этих целей, по ее словам, при Совете по языковой политике при президенте РФ была создана экспертная комиссия по вопросам преподавания русского языка и литературы. В ее состав вошли педагоги из всех 89 регионов России. Многие из них уже представили свои предложения по тому, что должно быть в будущих учебниках. Более детально обсудить их планируют на первом заседании комиссии. Оно состоится 12 августа. В обсуждении примут участие и представители Минпросвещения РФ.
Кроме того, Ямпольская отметила, что данная экспертная комиссия в будущем может поспособствовать возрождению чтецких программ и обновлению системы школьных библиотек, что также входит в список президентских поручений. Эти моменты также собираются обсудить на грядущем собрании с учителями.
Президент России Владимир Путин 11 июля 2025 года подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, закрепляет особый статус русского языка как основы государственности и определяет меры по сохранению языкового многообразия в стране.
