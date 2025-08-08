В челябинской «запретке» сменился прокурор

Новым прокурором ЗАТО Трехгорный (Челябинская область) стал старший советник юстиции Александр Данилов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, коллективу его представил прокурор области Игорь Донгаузер.
«Прокурор региона Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти назначенного Генеральным прокурором Российской Федерации прокурора ЗАТО г. Трехгорный старшего советника юстиции Данилова Александра Вячеславовича. Глава регионального ведомства определил для нового руководителя и коллектива основные задачи, обозначил проблемные вопросы, требующие прокурорского вмешательства, дал ряд поручений и пожелал успехов в работе по обеспечению законности и защиты прав граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Данилов служит в органах прокуратуры более 21 года. Начинал карьеру с должности старшего следователя, после работал старшим помощником Чебаркульского городского прокурора. Также успел поработать в статусе заместителя прокурора Пласта, прокурором Брединского и Троицких районов.
