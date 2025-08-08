Брянскую дорожную службу атаковали с помощью FPV-дронов

Богомаз: трое сотрудников дорожной службы пострадали из-за атаки FPV-дронов
Брянскую дорожную службу атаковали FPV-дроны ВСУ
Брянскую дорожную службу атаковали FPV-дроны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Климовском районе Брянской области трое сотрудников дорожной службы пострадали в результате атаки с помощью FPV-дронов. Об этом сообщает глава региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки ранения получили трое сотрудников дорожной службы. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — пишет Богомаз в своем telegram-канале.

По информации, удар был нанесен целенаправленно по служебному автомобилю работников, который впоследствии был полностью уничтожен. В настоящее время специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего и оценивают ущерб. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

