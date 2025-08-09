Bild: Уиткофф неверно истолковал требования Путина в преддверии саммита

Переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа, целью которых урегулирование конфликта на Украине, сталкиваются с серьезными трудностями из-за недопонимания между сторонами. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

«Уиткофф не знает, о чём говорит. Так, требуемый Россией „мирный отход“ украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение „мирного отхода“ россиян из этих самых регионов», — сказано в сообщении.

По информации издания, несмотря на готовность к обсуждению ряда ограничений по ведению боевых действий, российская сторона не рассматривает возможность возвращения территорий или полного прекращения огня. В то же время американская делегация рассчитывала на более широкий компромисс и существенное продвижение к мирному соглашению уже к дате намеченной встречи лидеров в августе.

