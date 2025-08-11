Некоторые подростки смогут получить водительские права до совершеннолетия

В Госдуме появилось предложение предоставить возможность получения водительских прав с 16 лет при наличии личных достижений граждан. Данное письмо направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву от депутатов Владислава Даванкова, Антона Ткачева и Ярослава Самылина.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения правового механизма, согласно которому выдача водительского удостоверения с 16 лет станет возможной при выполнении особых условий, связанных с личными достижениями граждан», — указано в документе. Его приводит ТАСС.
По словам депутатов, многие молодые люди проявляют участие в различных спортивных соревнованиях, образовательных и иных проектах, что требует дисциплины и умения принимать решения. Данные навыки и необходимы для качественного управления транспортным средством. В данный момент, с 16 лет можно получить права на мопеды (категория М) и легкие мотоциклы (категория А1).
Ранее сообщалось, что с 1 сентября правила допуска к управлению автомобилем изменятся. Будет введен обновлённый список медицинских противопоказаний. Об этом сообщает «Ридус».
