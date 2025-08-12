В РСТ поставили точку в вопросе отмены системы All inclusive на курортах Турции

Турция не будет отменять систему All inclusive, или «Все включено». Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с URA.RU.
«Никаких оснований для отмены системы включено нет. Этого не произойдет. Система „Все включено“ выгодна для индустрии туризма Турции, поэтому ее никогда не отменят», — сказал Дмитрий Горин. Он подчеркнул, что Турция — это страна, активно привлекающая туристов, в том числе, различными форматами сервисов.
Эксперт добавил, что тема отмены системы «Все включено» действительно поднимается в информационном поле в среднем 5-10 раз в год, но при этом не имеет ничего общего с реальностью. Эта система изначально фиксирует бюджет туриста и несет свою выгоду для отелей и ресторанов. А обсуждаемая последнее время проблема большого количества отходов действительно имеет место, но относится к вопросу управления закупками и обслуживанием, а не к отмене системы, заключил Горин.
Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что власти страны якобы собираются изменить систему «Все включено» на другую — «а-ля карт». Последняя предполагает, что человек заказывает столько еды, сколько может съесть. Якобы скорый отказ от системы «все включено» журналистами оправдывался борьбой с чрезмерными отходами.
