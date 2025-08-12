На украинских смартфонах внедрят Starlink Маска

На Украине с осени 2025 года будут использовать технологию, разработанную Маском Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Украинская компания «Киевстар» протестировал передовую технологию Starlink Direct to Cell на базе спутника предпринимателя из США Илона Маска. В ходе испытаний впервые была осуществлена передача текстовых сообщений напрямую между телефоном и спутником. Запустить эту технологию планируется осенью 2025 года. Первый вице-премьер-министр Михаил Федоров отметил, что Украина станет одной из первых стран в Европе, внедривших данную функцию. «Украина занимает первое место среди европейских стран, которые запускают технологию Direct to Cell. Это важный шаг в развитии инфраструктуры, которая обеспечит доступ к связи даже там, где нет традиционных сетей. Несмотря на все вызовы военного времени, мы продолжаем разрабатывать инновационные решения, ведь надежная связь при любых обстоятельствах и местоположении является одним из наших ключевых приоритетов», — заявил Федоров, Его слова приводятся на сайте Минцифры. Тестирование проводилось в Житомирской области с участием Федорова и гендиректора компании Александра Комарова. Они обменялись текстовыми сообщениями и провели короткий видеозвонок. Starlink Direct to Cell — это новая технология, которая позволяет вашему обычному 4G-смартфону подключаться напрямую к спутникам Starlink. Это значит, что можно оставаться на связи, находясь там, где ее нет, во время непогоды или в случае аварий и отключений электричества. Для использования технологии достаточно иметь смартфон с 4G и SIM-карту «Киевстар». Сейчас инженеры компании продолжают проверять, как работает спутниковая связь в разных частях Украины.

