Срыв сроков центра боевых искусств в ХМАО обернулся обысками и уголовным делом

В отношении директора управления капитального строительства Нижневартовска Марселя Шадыева возбудили уголовное дело из-за подозрений в превышении полномочий. Силовики провели обыски в учреждении. Все это связано со срывом сроков сдачи Центра боевых искусств. В материале URA.RU подробно рассказывает, что известно об этом скандальном объекте.
Строительство Центра боевых искусств началось в 2022 году. Контракт заключили с омской компанией «Энергостройкомплекс». По условиям, объект должны были сдать в августе 2024 года, однако к этому сроку выполнили менее половины работ. При этом его стоимость выросла с 791 млн рублей до более чем миллиарда рублей.
Летом объект осматривал губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Он остался недоволен темпами работ и заявил о «жестких санкциях» в адрес подрядчика. Стройка была взята под особый контроль. По данным счетной палаты округа, были выявлены нарушения в проектной документации, а контроль со стороны УКС был формальным. Прокуратура также начала надзор за проектом.
Власти ХМАО расторгли контракт с «Энергостройкомплексом» в одностороннем порядке. Компания вернула аванс в размере 335 млн рублей и должна выплатить штрафы. В УКС поясняли, что подрядчик приостановил работы из-за финансовых проблем и долгов перед налоговой.
По версии следствия, глава УКС Нижневартовска, отвечавший за строительство объекта, мог нарушить порядок перечисления авансов подрядчику. Он выплатил подрядчику деньги без наличия необходимых на то подтверждающих документов. Расследования уголовного дела продолжается. По информации источников URA.RU в силовых структурах, там могут появиться новые фигуранты.
