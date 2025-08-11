Директор управления капстроя Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела

В Нижневартовске завели уголовное дело в отношении директора управления капитального строительства по подозрению в превышении должностных полномочий. Ситуация связана с проблемами при строительстве Центра боевых искусств.
«Совместно с иными неустановленными лицами, в период времени с ноября 2024 года по июль 2025 года, [директор] проавансировал муниципальный контракт, при отсутствии необходимых для выплаты документов, в результате чего были существенно нарушены права и законные интересы граждан, а также охраняемые законом интересы общества и государства», — говорится в telegram-канале окружного СК. Расследование продолжается.
До этого в управлении капитального строительства Нижневартовска прошли обыски. Их связывали с расследованием дела о превышении должностных полномочий при строительстве Центра боевых искусств. В администрации Нижневартовска заявляли, что оказывают содействие в работе правоохранительных органов.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук проверил ход строительства объектов в Нижневартовске. Во время визита он особое внимание уделил ситуации с Центром боевых искусств — за год его готовность выросла только на 15%, несмотря на ранее взятые подрядчиком обязательства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!