12 августа 2025

В 11 населенных пунктах Ингушетии отключили воду из-за аварии

В 11 населенных пунктах Ингушетии отключили воду
Несколько населенных пунктов в Ингушетии осталось без воды
Несколько населенных пунктов в Ингушетии осталось без воды

В 11 населенных пунктах Ингушетии приостановлено водоснабжение из-за аварии на главной насосной станции и разрывов на магистральном водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«В связи с аварией на главной насосной станции произошли разрывы магистрального водопровода. Подача воды приостановлена в следующих населенных пунктах: городах Сунжа и Карабулак, поселках Заовражный, Восточный, Солнечный, сельских поселениях Троицкое, Сагопши, Пседах, Инарки, во втором микрорайоне Малгобека и частично в Малгобекском районе», — говорится в официальном сообщении на сайте пресс-службе.

По данным правительства, на месте происшествия работают аварийные бригады. Возобновить подачу воды в полном объеме власти рассчитывают к утру 13 августа.

Ранее подобные аварии на водоснабжающих объектах происходили и в других регионах России. Так, 5 августа в Кургане на очистных сооружениях водопровода «Арбинка» вышло из строя насосное оборудование, что привело к снижению давления в магистральном водопроводе и временным перебоям с подачей воды в городе. В обоих случаях аварийные службы оперативно приступили к восстановительным работам.

