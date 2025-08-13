РИА Новости: один из напавших на «Крокус» стрелял в людей с улыбкой на лице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свидетель поделился, что во время теракта один участников был с улыбкой на лице
Свидетель поделился, что во время теракта один участников был с улыбкой на лице Фото:

Один из участников теракта в «Крокус Сити Холл» стрелял по посетителям с улыбкой на лице. Об этом говорится в показаниях потерпевшего.

«Запомнил его довольное лицо в тот момент, когда он стрелял по людям с улыбкой на лице», — приводит слова потерпевшего РИА Новости. Кроме того, свидетель добавил, что один из нападавших был с бородой, без усов, с короткими волосами.

Второй западный окружной военный суд проводит закрытое заседание по уголовному делу, возбужденному из-за террористической атаки. На скамье подсудимых находятся 19 человек. Из них 13 обвиняются в совершении теракта, остальные проходят по обвинению в содействии террористической деятельности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из участников теракта в «Крокус Сити Холл» стрелял по посетителям с улыбкой на лице. Об этом говорится в показаниях потерпевшего. «Запомнил его довольное лицо в тот момент, когда он стрелял по людям с улыбкой на лице», — приводит слова потерпевшего РИА Новости. Кроме того, свидетель добавил, что один из нападавших был с бородой, без усов, с короткими волосами. Второй западный окружной военный суд проводит закрытое заседание по уголовному делу, возбужденному из-за террористической атаки. На скамье подсудимых находятся 19 человек. Из них 13 обвиняются в совершении теракта, остальные проходят по обвинению в содействии террористической деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...