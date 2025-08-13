За два дня до встречи Путина и Трампа на Аляске началось наводнение

В окрестностях столицы Аляски Джуно начался масштабный паводок
На Аляске из-за таяния ледника Менденхолл начался паводок
Паводок, вызванный интенсивным таянием ледника Менденхолл, начался на Аляске в Джуно. Накануне власти столицы штата призвали жителей к эвакуации из-за подъема воды и риска разрушения ледяной дамбы. Паводок разливается в 1000 километров от грядущей встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже.

«Паводок несет угрозу жизни, жилищам и жизненно важным услугам населения. Мы задействуем государственные ресурсы и персонал для поддержки местных и племенных органов власти в их усилиях по защите», — передает слова губернатора Майка Данливи местное издание Alaska News.

Информационный центр ледника Менденхолл остается открытым, но большинство туристических маршрутов, включая популярную тропу «Наггет Фоллс», кемпинг и тропу «Уэст Глейшер», временно недоступны. Подобные наводнения наблюдаются каждое лето с 2011 года, уточняет «Ридус»

Стихия не угрожает саммиту России и США, который запланирован на 15 августа на военной базе в Анкоридже. Расстояние по воздуху между Анкориджем и Джуно составляет 570,8 мили (918,5 километра).

