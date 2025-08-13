Разведка выяснила, что Еврокомиссия нацелилась на смену власти в Венгрии

СВР: ЕК считает Венгрию препятствием на пути к «единой Европы»
В ЕК воспринимают венгерское руководство как препятствие
В ЕК воспринимают венгерское руководство как препятствие

Еврокомиссия рассматривает нынешнее руководство Венгрии как серьезное препятствие на пути к формированию единой Европы. Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР).

«По поступающим в СВР России данным, Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для „единой Европы“», — говорится на сайте СВР. По информации разведки, в Брюсселе крайне недовольны стремлением Будапешта проводить самостоятельную внешнеполитическую линию и оказывать влияние на принятие общеевропейских решений, особенно в отношении России и Украины.

Как уточняется в заявлении, «последней каплей» стало решение венгерских властей заблокировать проект нового семилетнего бюджета Евросоюза, который, по оценке Будапешта, ориентирован на милитаризацию Европы и подготовку к возможному конфликту с Россией. Согласно данным СВР, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает различные сценарии смены политического курса в Будапеште. 

Одним из основных кандидатов на пост премьер-министра называют лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра, которого в Брюсселе считают лояльным глобалистским элитам. Для поддержки оппозиции мобилизованы значительные ресурсы, включая финансирование со стороны немецких партийных фондов, норвежских неправительственных организаций и Европейской народной партии. Кроме того, в кампанию по смене венгерского руководства активно включился Киев, используя возможности украинских спецслужб и диаспоры для дестабилизации ситуации внутри страны.

