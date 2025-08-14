Назван овощ, защищающий от рака

Руководитель онкоцентра «СМ-Клиника» Александр Серяков подтвердил способность брокколи снижать риск онкозаболеваний благодаря уникальному веществу — сульфорафану. Об этом заявил руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.
«При поедании капусты в ротовой полости активируется фермент мирозиназа, который превращает глюкорафанин в сульфорафан — фитосоединение с уникальными противораковыми свойствами. Сульфорафан уничтожает раковые стволовые клетки и блокирует их деление, снижая риск рецидивов», — подчеркнул Серяков. Его слова приводит «Здоровье Mail.ru».
Исследования Университета Мичигана (США) доказали, что вещество подавляет рост клеток рака молочной железы. Кроме того, сульфорафан эффективен против опухолей простаты, шейки матки и яичников.
Выведено брокколи было этрусками в V в. до н.э. (Италия), позднее взращивать овощ стали римляне. В Россию сорт капусты был завезен в 1990-х, хотя в США культивируется с XVIII века. Брокколи содержит рекордные дозы витамина С (выше апельсина) и витамина К (77% от суточной нормы). Несмотря на это, овощ не заменяет лечения, а является лишь элементом профилактики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.