Назван овощ, защищающий от рака

Онколог Серяков: брокколи снижает риск развития рака благодаря сульфорафану
Брокколи способен предотвратить развитие рака
Брокколи способен предотвратить развитие рака Фото:

Руководитель онкоцентра «СМ-Клиника» Александр Серяков подтвердил способность брокколи снижать риск онкозаболеваний благодаря уникальному веществу — сульфорафану. Об этом заявил руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

«При поедании капусты в ротовой полости активируется фермент мирозиназа, который превращает глюкорафанин в сульфорафан — фитосоединение с уникальными противораковыми свойствами. Сульфорафан уничтожает раковые стволовые клетки и блокирует их деление, снижая риск рецидивов», — подчеркнул Серяков. Его слова приводит «Здоровье Mail.ru». 

Исследования Университета Мичигана (США) доказали, что вещество подавляет рост клеток рака молочной железы. Кроме того, сульфорафан эффективен против опухолей простаты, шейки матки и яичников.

Выведено брокколи было этрусками в V в. до н.э. (Италия), позднее взращивать овощ стали римляне. В Россию сорт капусты был завезен в 1990-х, хотя в США культивируется с XVIII века. Брокколи содержит рекордные дозы витамина С (выше апельсина) и витамина К (77% от суточной нормы). Несмотря на это, овощ не заменяет лечения, а является лишь элементом профилактики.

