Онколог раскрыл, по каким симптомам можно распознать рак полости рта

Безболезненные язвочки или уплотнения во рту, не проходящие более двух недель, могут сигнализировать о раке слизистой — одном из самых агрессивных видов онкологии. Ранняя диагностика повышает шанс излечения до 90%, заявил профессор-онколог Илья Пустынский.
«Злокачественные опухоли могут возникать в различных отделах полости рта, чаще в области языка, дна полости рта, слизистой оболочки щеки, десны, нёба. В начальном периоде заболевания наблюдаются безболезненные узелки, уплотнения, поверхностные язвы или трещины, которые не поддаются консервативному лечению», —цитирует Пустынского Life.ru.
Опухоль чаще возникает на языке, дне рта или щеках. На старте выглядит как безболезненная ранка (похожая на прикус), уплотнение или трещина, которую пациенты игнорируют. Отсутствие дискомфорта — главная причина позднего выявления: 60% больных обращаются на III–IV стадиях.
«Жжение при еде, трещины на губах, белые пятна на слизистой — если они не исчезают после лечения у стоматолога за 14 дней, срочно к онкологу. На IV стадии выживаемость падает до 23%», — подчеркнул Пустынский.
Курение в сочетании с алкоголем увеличивает риск в 15 раз. Другие провокаторы: плохая гигиена рта, сломанные зубы, натирающие протезы, хронические язвы. Профилактика включает отказ от вредных привычек и лечение предраковых состояний — лейкоплакии или эритроплакии.
Шансы на полное излечение рака полости рта напрямую зависят от стадии его выявления. При ранней диагностике (I–II стадии) более 90% пациентов достигают пятилетней выживаемости — то есть живут без рецидивов свыше 5 лет. Однако на III–IV стадиях этот показатель резко падает: всего 23–42% больных преодолевают пятилетний рубеж. По данным профессора Пустынского, 80% летальных исходов можно было бы предотвратить, если бы опухоль обнаружили вовремя — вот почему врачи настаивают: безболезненные изменения слизистой требуют срочной проверки у онколога
Онколог рекомендовал проходить осмотр у стоматолога раз в год — он может заметить подозрительные изменения. При странных ранах во рту используйте правило «двух недель»: если не помогло стандартное лечение, требуйте биопсию. Ранее URA.RU сообщало о самых распространенных видах онкологии у детей в ХМАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.