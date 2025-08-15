Делегатов Москвы и Вашингтона на Аляске разместили в студенческом общежитии

Российские и американские делегаты разместились в общежитии местного вуза
Российские и американские делегаты разместились в общежитии местного вуза Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Некоторые представители российской и американской делегаций, которые принимают участие в саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в Анкоридже (штат Аляска) 15 августа, были размещены в общежитиях Университета Аляски из-за нехватки мест в гостиницах. Об этом сообщает портал Alaska News Source со ссылкой на представителей университета.

Представители образовательного учреждения подтвердили порталу, что высокопоставленные лица остановились у них в кампусе. Как пояснил представитель руководства University of Alaska Anchorage Райан Буххольд в беседе с Alaska News Source, вуз принял делегатов обеих стран, чтобы обеспечить им возможность участия в саммите в условиях ограниченного гостиничного фонда города.

«И чтобы они могли выполнить задачу, ради которой приехали, и благополучно вернуться домой», — рассказал Буххольд. Он отметил, что сотрудники университетской охраны работают в тесном взаимодействии с федеральными и местными правоохранительными органами для поддержания порядка на территории кампуса.

По данным Alaska News Source, свободных номеров в гостиницах Анкориджа практически не осталось, равно как и возможности арендовать автомобиль. Мэр города Сюзанна Лафранс объяснила сложившуюся ситуацию традиционно высоким летним спросом на туристические услуги в регионе. По ее словам, участникам международного саммита пришлось искать «креативные решения» для размещения и логистики, поскольку поток путешественников ежегодно достигает пика именно в этот период.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.

