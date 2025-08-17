В Приморье загорелся катер, из него валит черный дым

В Приморье в бухте Миноносок Хасанского округа загорелся катер. По информации, люди от помощи отказались. Об этом сообщает портал V1.ru.
«В бухте Миноносок Хасанского округа Приморья вспыхнул катер. Из плавсредства начал валить дым, но люди на борту отказались от помощи», — указано в материале.
Заявлено, что часть экипажа покинула катер, спрыгнув в воду. Также кто-то остался на дымящемся транспортном средстве. В пресс-службе МЧС сообщили, что о возгорании сообщений не поступало и ведомство в тушении пожара не задействовано.
