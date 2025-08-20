NYT: встреча Трампа с лидерами ЕС была близка к скандалу

Встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме была близка к скандалу. Наиболее напряженный момент возник, когда канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за прекращение огня, чтобы организовать переговоры между главами России и Украины — Владимиром Путиным и и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает одна из американских газет.
«Европейцы избегали серьезных разногласий с Трампом; ближе всего к дипломатическому скандалу дело подошло, когда Мерц перед камерой повторил свою уверенность в том, что переговоры между Зеленским и Путиным возможны только при условии прекращения огня», — пишет The New York Times. Издание ссылается на свои источники.
Согласно данным NYT, Мерц в частном порядке призывал американского лидера добиться перемирия хотя бы на время встречи президентов России и Украины. В то же время Трамп на саммите выразил мнение, что перемирие не является обязательным условием для начала диалога между сторонами конфликта. По словам главы США, мирные договоренности могут быть достигнуты даже в условиях продолжающихся боевых действий.
Российская сторона ранее также высказывала скепсис относительно временного перемирия. Президент Владимир Путин в мае подчеркивал, что обсуждение прекращения огня невозможно без учета продолжающихся поставок вооружения Украине и мобилизации в стране. Официальная позиция Москвы — урегулирование конфликта должно быть долгосрочным и учитывать интересы обеих сторон.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп выразил нежелание откладывать проведение новой встречи, посвященной мирному урегулированию ситуации на Украине, на месяц. Глава государства выступает за скорейшее завершение вооруженного противостояния, передает RT.
