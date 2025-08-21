Челябинскому губернатору показали обновленную школу, где дети строят роботов и дроны. Фото, видео

В челябинской школе №108 ребята сами строят роботов и дроны
В школе №108 Челябинска после масштабной модернизации открылись профилированные направления робототехники и строительства дронов. Обновленные классы гуманитарного, математического и естественно-научного направлений показали губернатору региона Алексею Текслеру, передает корреспондент URA.RU.

«Ребята сами собирают беспилотники, пишут для них программы и тестируют на специальном полигоне. Сейчас дети увлечены сборами дрона-погрузчика», — рассказал губернатору учитель информатики Павел Маркин.

Педагог уточнил, что дети занимаются на базе школы, создают проекты и учатся программированию. Кроме того, здесь строят роботов на базе конструкторов. Как уточнил Маркин, это направление было открыто еще в 2010 году, с тех пор ежегодно ребята участвуют в соревнованиях различных уровней и приносят медали, защищают собственные проекты. При этом активно изобретают как мальчики, так и девочки. 

«Это очень современное и полезное направление. Ребята научатся новым навыкам, которые обязательно пригодятся им в будущей жизни», — уточнил Текслер.

Школа известна своей преемственностью — сейчас в ней работают 34 выпускника, от технички до завуча. С ребятами ходят в походы, занимаются ментальной арифметикой, обучают в современных условиях с использованием удобных наглядных пособий. Так, классы физики и математики оснащены интерактивными панелями, которые предлагают инновационный подход к развитию интеллекта. Губернатор порекомендовал в качестве дополнения внедрять занятия шахматами.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, школа №108 открыта с 1955 года и размещается в трех зданиях. Здесь учатся 1560 человек, трудятся 84 педагога. В учебном заведении функционируют 52 специализированных кабинета, среди которых два компьютерных класса, помещения для занятий биологией, физикой, химией, музыкой, изобразительным искусством, технологией, а также кабинет основ безопасности жизнедеятельности. В распоряжении школы находятся четыре спортивных зала и библиотека. Все учебные помещения укомплектованы современной мебелью и оснащены необходимыми техническими средствами обучения.

На базе школы действуют историко-краеведческий музей, военно-патриотический клуб, спортивный клуб «Олимп», пресс-центр «Точка зрения» и театральная студия «Первые роли». Для организации физкультурно-спортивной работы используется многофункциональная спортивная площадка, включающая футбольное поле, хоккейный корт, баскетбольную и волейбольную площадки, зоны для занятий гимнастикой и воркаутом, а также беговую дорожку.

В 2024-2025 годы проведен масштабный ремонт: внедрена система контроля и управления доступом, произведен ремонт и установка новых ограждений, обновлены и оснащены учебные кабинеты, модернизирована система отопления, отремонтированы входные группы и спортивный зал, заменены оконные блоки. На 2025-2026 учебный год запланировано создание уникального образовательного пространства под названием «Точка пересечения искусства и знаний».

