Аналитики назвали топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий в ХМАО

В ХМАО больше всего с января по август текущего года зарабатывали каменщики, шлифовщики и фасадчики. Средние зарплаты по данным рабочим специальностям варьировались от 165 до 203 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».
«Топ вакансий по рабочим специальностям в ХМАО по размеру средних зарплатных предложений возглавил шлифовщик – 203 171 рублей. Следом идет каменщик – 189 000 рублей и фасадчик – 165 300 рублей», — поделились эксперты. Показатели приведены за период с января по август текущего года.
В список высокооплачиваемых специальностей в Югре также вошли сварщики с зарплатой в 144,4 тысячи рублей и токари – 139,7 тысячи рублей. Фрезеровщики и крановщики в округе могут рассчитывать на доход в 137,2 и 133,3 тысячи рублей соответственно.
