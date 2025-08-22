22 августа 2025

Аналитики назвали топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий в ХМАО

В ХМАО каменщики и шлифовщики стали лидерами по зарплатам в рабочей сфере
В ХМАО камещики зарабатывают больше 200 тысяч рублей
В ХМАО камещики зарабатывают больше 200 тысяч рублей

В ХМАО больше всего с января по август текущего года зарабатывали каменщики, шлифовщики и фасадчики. Средние зарплаты по данным рабочим специальностям варьировались от 165 до 203 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».

«Топ вакансий по рабочим специальностям в ХМАО по размеру средних зарплатных предложений возглавил шлифовщик – 203 171 рублей. Следом идет каменщик – 189 000 рублей и фасадчик – 165 300 рублей», — поделились эксперты. Показатели приведены за период с января по август текущего года.

В список высокооплачиваемых специальностей в Югре также вошли сварщики с зарплатой в 144,4 тысячи рублей и токари – 139,7 тысячи рублей. Фрезеровщики и крановщики в округе могут рассчитывать на доход в 137,2 и 133,3 тысячи рублей соответственно.

Что случилось в ХМАО?

