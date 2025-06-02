Аналитики назвали самых высокооплачиваемых и востребованных топ-менеджеров в ХМАО

Начальники производства в ХМАО стали самыми востребованными топ-менеджерами, а самыми высокооплачиваемыми — коммерческие директора и IT-руководители. Об этом URA.RU сообщили аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter.
«В разрезе специализаций наиболее востребованными в ХМАО оказались начальники производства (42% вакансий для руководителей), далее идут руководители филиала (10%), коммерческие директора (6%), руководители отдела логистики (5%), генеральные, исполнительные директора (5%). При этом самыми высокооплачиваемыми топ-менеджерами в регионе стали коммерческие директора и директора по информационным технологиям (медиана зарплатных предложений — 200 тыс. рублей)», — отметили аналитики hh.ru.
Всего за пять месяцев 2025 года в ХМАО было открыто 439 вакансий для руководителей среднего и высшего звена, что на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом управленцев чаще всего искали в строительной (7% вакансий) и металлургической (6%) сферах.
В числе самых редких вакансий — директора по ИТ и руководители отделов аналитики (по 1%). Начальники производства, несмотря на лидерство по спросу, могут рассчитывать в среднем на 119,5 тыс. рублей. Директора по маркетингу и PR — на 151,8 тыс. рублей, технические, финансовые и операционные директора — на 150 тыс. рублей.
Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в топ регионов России по размеру зарплат для вахтовиков. Но уровень интереса к подобному виду занятости среди жителей региона остается низким.
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