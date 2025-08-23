Эксперт рассказал, какие лекарства нужно купить к осени

Маркетолог Озон: в осеннюю аптечку важно добавить специализированные препараты
Осенью важно добавить в аптечку витамины и ноотропы
В осеннюю аптечку должны войти не только привычные противовирусные и жаропонижающие, но и специализированные препараты: в сезон простуд рекомендуют пить витамины, ноотропы и противопаразитарные. Об этом рассказала директор по маркетингу "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова.

«Врачи рекомендуют не только стандартный набор лекарств, но и специализированные средства, которые помогут справиться с типичными осенними проблемами», — делится Митрофанова с Life.ru. В аптечку должны входить препараты для снижения температуры и боли, средства от простуды и ОРВИ, лекарства для желудка и кишечника, антигистаминные, а также антисептики и перевязочные материалы. 

Осенью рекомендуется добавить противопаразитные препараты, актуальные после лета, ноотропы и успокоительные для облегчения адаптации к рабочему ритму и снижения тревожности, а в качестве профилактики заболеваний принимать витамины и иммуномодуляторы, например витамин С. Такую аптечку, по словам эксперта, получится собрать в бюджет 2500–3000 рублей.

Ранее стало известно о результатах опроса, который показал, как осень влияет на россиян и как они к ней готовятся. Россияне поделились, как они справляются с осенней тоской и поддерживают здоровье, передает 360.ru.

