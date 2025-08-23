В Тюмени закрылся известный клуб

На месте клуба откроется новое заведение
В Тюмени закрылся клуб Atmosphere. Об этом URA.RU рассказали в самого заведении. Помимо клуба, там работать ресторан и бар.
«Мы закрылись. В этом здании скоро откроется другое заведение»,— рассказали сотрудники Atmosphere.
