23 августа 2025

В Тюмени закрылся известный клуб

В Тюмени закрылся клуб Atmosphere
© Служба новостей «URA.RU»
На месте клуба откроется новое заведение
На месте клуба откроется новое заведение

В Тюмени закрылся клуб Atmosphere. Об этом URA.RU рассказали в самого заведении. Помимо клуба, там работать ресторан и бар.

«Мы закрылись. В этом здании скоро откроется другое заведение»,— рассказали сотрудники Atmosphere.

В Тюмени закрылся клуб Atmosphere. Об этом URA.RU рассказали в самого заведении. Помимо клуба, там работать ресторан и бар. «Мы закрылись. В этом здании скоро откроется другое заведение»,— рассказали сотрудники Atmosphere.
