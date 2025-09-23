Эрдоган: помощь Украине не может продолжаться вечно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнения в способности Европы продолжать оказывать Украине долгосрочную помощь. Об этом турецкий лидер заявил в эфире телеканала Fox News.
«Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», — сказал Эрдоган. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.
Турецкий лидер также сомневается относительно устойчивости финансовой помощи Киеву со стороны западных государств, отметив неопределенность дальнейшей поддержки Украины со стороны США. Президент Турции также заявил, что не ожидает скорого завершения противостояния между Москвой и Киевом, подчеркнув, что это свидетельствует о неблагоприятных перспективах. Он также добавил, что Украина не способна соперничать с Россией в сфере экономики.
Ранее стало известно, что в Евросоюзе рассматривают возможность применения замороженных российских активов в целях финансовой поддержки Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Согласно информации агентства, на территории Европы в настоящее время находятся порядка 300 миллиардов долларов, принадлежащих Российской Федерации. Ожидается, что вопрос о возможном направлении этих средств на помощь Киеву станет предметом обсуждения среди ряда министров финансов стран ЕС в ходе предстоящей встречи в Копенгагене, а также будет вынесен на повестку дня европейских лидеров в октябре, передает информацию RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.