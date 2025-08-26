Днем 26 августа в соцсетях завирусилось видео, на котором был заснят смерч в районе Перми, в стороне Кояново. Однако самый медийный синоптик города Андрей Шихов поспешил развеять миф и сообщил, что это был слабый торнадо.
«Это был слабый торнадо. И интенсивность у него была не более чем F0. Метеоусловия 26 августа этому способствуют», — рассказал метеоролог порталу «В курсе.ру».
Эксперт добавил, что торнадо, замеченный рядом с Пермью, опасности не представлял, в отличие от того, что был в Суксуне 18 августа. Ранее URA.RU сообщало о том, что рабочий поселок в Пермском крае оказался во власти стихии. Там сносило кровли домов, хозяйственные постройки и вырывало из земли деревья. Около двухсот человек остались без крова. Поселок также временно был обесточен. При этом пострадавших среди местных жителей не было. Там до сих пор ведутся работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности населенного пункта.
