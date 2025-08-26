Пермяки заметили смерч рядом с городом. Видео

Смерч заметили в стороне Кояново
Смерч заметили в стороне Кояново

Жители Перми засняли смерч, который образовался рядом с городом. Видео опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь».

«Буквально пару минут назад рядом с Пермью хотел сформироваться смерч», — сказано в сообщении. Природное явление заметили в стороне Кояново.

Ранее Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края предупредила о неблагоприятных погодных условиях. В регионе 27 августа местами прогнозируют грозы и туман.

Ранее URA.RU рассказывало, что 18 августа в Суксунском округе Пермского края промчался смерч. Шквалистый ветер уничтожал кровли жилых домов и хозпостройки, обрывал линии электропередачи и валил деревья на машины. Поселок Суксун временно остался без электричества, а сотни человек — без жилья. По словам метеорологов, подобные смерчи будут отмечаться в регионе чаще и становиться более разрушительными.

