Губернатор Махонин поручил ликвидировать последствия смерча в Суксуне до холодов

Губернатор Пермского края провел видеоконференцию, посвященную ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Суксунском муниципальном округе. На ней глава округа Вера Бунакова представила доклад об оценке причиненного ущерба и о запланированных восстановительных мероприятиях. И заявила, что разрушительный смерч повредил 112 объектов недвижимости, в том числе 96 жилых домов.
«Главе поручено регулярно предоставлять актуальную информацию о ходе восстановительных работ. Поставлена задача — в максимально сжатые сроки совместно с членами правительства региона решить все вопросы по ликвидации последствий до наступления холодов. Держу ситуацию на личном контроле. Окажем всю необходимую поддержку округу», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Уточняется, что на текущий момент электроснабжение восстановлено во всех зданиях, один дом остается без газоснабжения, а улицы очищены от поваленных деревьев и строительного мусора. Окружные службы оперативно сформировали специализированную бригаду для устранения последствий происшествия, а также две мобильные группы для оценки ущерба. В населенном пункте продолжается прием заявлений от граждан, пострадавших в результате ЧС, а социальные работники осуществляют обход домов. Для координации работы создан оперативный штаб.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на рабочий поселок Суксун в Пермском крае 18 августа обрушился смерч. Он сносил кровли домов, хозяйственные постройки и вырывал из земли деревья. Около двухсот человек остались без крова. Поселок также временно был обесточен. При этом пострадавших среди местных жителей нет. Ведутся работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности населенного пункта.
