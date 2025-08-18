18 августа 2025

Смерч прошелся по Суксуну: поваленные деревья, сорванные крыши и дома без света. Фото, видео

В Пермском крае разрушительный смерч снес крыши домов и обесточил Суксун
© Служба новостей «URA.RU»
Ущерб от разбушевавшейся стихии еще не установлен до конца
Ущерб от разбушевавшейся стихии еще не установлен до конца Фото:

В Прикамье 18 августа обрушившийся на Суксун мощный смерч оставил местных жителей без света. По их словам, в результате разгула стихии деревья вырывало с корнем из земли, сорванные крыши домов уносили ветром, были повреждены дачные участки и машины.

«Жители Суксуна сообщают о разрушениях. От ветра летали заборы, кое-где срывало крыши, деревья валились на машины. В поселке нет света. У многих сгорела техника», — своих подписчиков цитирует telegram-канал «Пермь с огоньком».

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, пострадавших нет. Местные власти устанавливают масштабы разрушений.

© Служба новостей «URA.RU»
