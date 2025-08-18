Ущерб от разбушевавшейся стихии еще не установлен до конца
В Прикамье 18 августа обрушившийся на Суксун мощный смерч оставил местных жителей без света. По их словам, в результате разгула стихии деревья вырывало с корнем из земли, сорванные крыши домов уносили ветром, были повреждены дачные участки и машины.
«Жители Суксуна сообщают о разрушениях. От ветра летали заборы, кое-где срывало крыши, деревья валились на машины. В поселке нет света. У многих сгорела техника», — своих подписчиков цитирует telegram-канал «Пермь с огоньком».
По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, пострадавших нет. Местные власти устанавливают масштабы разрушений.
