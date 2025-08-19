Разрушительный смерч в Пермском крае повредил жилье 182 человек

Смерч, который пронесся по территории Суксунского округа Пермского края 18 августа, нанес ущерб жилым помещениям. В них проживает 182 человека.
«Муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению пожарной безопасности, квалифицировала произошедшее как чрезвычайную ситуацию. В пострадавших домах зарегистрированы 182 жителя. Всем им будет оказана необходимая поддержка», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время организованы и продолжаются работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности округа. URA.RU сообщало, что 18 августа на территории Суксунского округа был зафиксирован смерч, в результате которого повреждены кровли жилых домов и хозяйственных построек, линии электропередачи, а также повалены деревья. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в результате происшествия поселок Суксун временно остался без электроснабжения, однако пострадавших среди местных жителей нет.
В тот же день из-за грозы и сильного ветра в Куединском округе региона были зафиксированы многочисленные случаи обрывов линий электропередачи и отключения электричества в селе Центральная усадьба и на начальном участке улицы Механизаторов в поселке Куеда. Как сообщил глава округа Флорид Бадртдинов, в результате срыва крыши ветром травмы получил один человек.
