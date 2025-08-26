Штурмовые подразделения российской группировки войск «Днепр» в зоне спецоперации вступили в бой с военными ВСУ, среди которых находились граждане Польши и Румынии. Об этом рассказал один из российских десантников с позывным «Зема».
«Мое подразделение сталкивалось в стрелковом бою [в зоне СВО] с поляками, наречие польское, и с румынами», — сказал боец ВС РФ. Его слова приводит РИА Новости.
Он также подчеркнул, что слышал среди присутствующих иностранную речь. По его словам, уровень морального духа среди иностранных наемников остается крайне низким, поскольку их участие в конфликте обусловлено исключительно материальной выгодой. Военнослужащий также отметил, что бойцы группировки «Днепр» ведут борьбу за защиту своей страны и выступают против проявлений национализма.
Ранее стало известно, что в рядах ВСУ создано новое подразделение, состоящее из латиноамериканских наемников, получившее название «Специальная латинская бригада». Одна из вариаций эмблемы СЛБ включает в себя наименования подразделения на английском и украинском языках, а также изображения орла, выполненного в цветовой гамме украинского национального флага, и совы, пишет «Царьград».
