РИАН: девять операторов дронов ВСУ сдались в плен под Колодезями в ДНР
Операторы БПЛА сдались в плен под Колодезями в ДНР
Несколько расчетов ударных беспилотников ВСУ, в составе которых находились девять операторов, были захвачены в плен военнослужащими группировки войск «Запад» под населенным пунктом Колодезями на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал источник в силовых структурах.

«Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск „Запад“ под Колодезями на рубцовском направлении в ДНР», — сказал собеседник в разговоре с РИА Новости (РИАН). Он отметил, что всего добровольно сдались девять операторов украинских дронов.

Ранее стало известно, что восемь военнослужащих Украины, ранее сдавшихся в плен на территории Курской области, были переданы военным следователям. В ходе предварительной проверки в их действиях обнаружены признаки совершения преступлений против мирных жителей. Установлено, что задержанные незаконно пересекли государственную границу России и проникли на территорию Курской области в различные периоды. В настоящее время они подробно свидетельствуют о совершенных ими преступлениях в отношении гражданского населения, пишет «Царьград».

