Mash: Николая Дроздова экстренно госпитализировали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Дроздова зафиксировали низкий гемоглобин на фоне онкологии
У Дроздова зафиксировали низкий гемоглобин на фоне онкологии Фото:

Ведущий программы «В мире животных» и биолог Николай Дроздов был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, однако этот диагноз не подтвердился. Об этом сообщают telegram-каналы.

Дроздов попал в больницу 5 августа, пишет telegram-канал Mash. Первоначально медики опасались внутреннего кровотечения, однако этот диагноз не подтвердился. У Дроздова обнаружили пониженный уровень гемоглобина, что связано с ранее выявленной онкологией.

Также врачи диагностировали у 88-летнего телеведущего воспаление поджелудочной железы. После операции и полутора недель лечения Дроздову стало лучше, он был выписан из больницы и вернулся домой. 

В прошлом году у Николая Дроздова диагностировали рак предстательной железы второй стадии. В июле 2025 года телеведущий перенес операцию по замене сустава на протез. После вмешательства ему стало трудно передвигаться, однако на фоне лечения его состояние стабилизировалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ведущий программы «В мире животных» и биолог Николай Дроздов был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, однако этот диагноз не подтвердился. Об этом сообщают telegram-каналы. Дроздов попал в больницу 5 августа, пишет telegram-канал Mash. Первоначально медики опасались внутреннего кровотечения, однако этот диагноз не подтвердился. У Дроздова обнаружили пониженный уровень гемоглобина, что связано с ранее выявленной онкологией. Также врачи диагностировали у 88-летнего телеведущего воспаление поджелудочной железы. После операции и полутора недель лечения Дроздову стало лучше, он был выписан из больницы и вернулся домой.  В прошлом году у Николая Дроздова диагностировали рак предстательной железы второй стадии. В июле 2025 года телеведущий перенес операцию по замене сустава на протез. После вмешательства ему стало трудно передвигаться, однако на фоне лечения его состояние стабилизировалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...